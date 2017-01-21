Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın (24) cenazesi memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.



Şehidin cenazesi, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze aracı ile Rıdvan Paşa Camisi önündeki caddeye getirildi. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehidin ailesine başsağlığı diledi.



Şehidin babası Fazlı, annesi Zehra, kardeşleri Tuba Ağan Taşkın ve Resul Taşkın'ın şehidin Türk bayrağına örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Bu arada şehidin yakınları tören alanına gelen "CHP Genel Başkanı" yazılı çelengi, Çarşamba Kaymakamlığı önündeki bahçeye attı. Bazı vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi.



İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Göğceli Şehitliğinde toprağa verildi.



Cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Bakan Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilleri, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.