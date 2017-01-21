Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Halep'e bağlı El Bab ilçesi kırsalında, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 4 ÖSO mensubu, Çobanbey sınır hattına getirildi.
Burada 112 Acil Servis ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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