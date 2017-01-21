Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Halep'e bağlı El Bab ilçesi kırsalında, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 4 ÖSO mensubu, Çobanbey sınır hattına getirildi.

Burada 112 Acil Servis ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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