Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un cenazesi, memleketi Giresun'un Alucra ilçesine getirildi.



Gaziantep'ten askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na nakledilen 28 yaşındaki şehit Doruk'un naaşı, düzenlenen törenin ardından cenaze nakil aracına konularak, karayolu ile konvoy eşliğinde Alucra'ya götürüldü.



Doruk'un cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Doruk'un naaşı, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Akçiçek köyündeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.



Bu arada, ilçe merkezi Türk bayraklarıyla donatıldı. Esnaf iş yerlerine, vatandaşlar da araçlarına Türk bayrakları asarak teröre tepki gösterdi.