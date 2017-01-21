Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.



Vali Çelik, mesajında bombalı araçla düzenlen saldırı sonucu şehit ve yaralı askerlerin olduğunu büyük bir üzüntü içerisinde öğrendiğini bildirdi.



Türk insanının milli birliğini ve beraberliğini bozmaya, ülkemizin huzur ve güvenini sarsmaya çalışan hain teröristlerin bu emellerine asla ulaşamayacağını belirten Vali Çelik, "Bu hain ve sinsice yapılan saldırıyı büyük bir nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine sabırlar diliyor, Türkiye'ye getirilerek hastanelerde tedavi gören yaralılarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.