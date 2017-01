Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mete Can, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehidin naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Dörtyol'un Altınçağ Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Burada şehidin annesi Meryem, babası Mehmet ile eşinin askeri üniformasını giyerek şapkasını takan Seda Can, tabuta sarılarak gözyaşı göktü.



Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasın ardından askerlerin ve vatandaşların omuzlarında Altınçağ Mezarlığı'na taşındı.



Mezarlık önünde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Erdal Ata, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve askeri erkan katıldı.



Güçlükle ayakta durabilen Seda Can, eşinin tabutuna sarılıp "Yürüyerek gelir diye çok bekledim. Tabutun içinde görene kadar inanmadım. Doyamadım ben sana, sarılıp koklayamadım. Kuzum ben seni şimdiden özledim ne yapacağım? Şehitler ölmez, kalk ayağa ben ölmedim de." diyerek gözyaşı döktü.



İl Müftüsü Yardımcısı Cafer Erol'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Can'ın naaşı, Altınçağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker şehit olmuştu.