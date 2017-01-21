Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın cenazesi Samsun'a getirildi.



Gaziantep'ten uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na nakledilen şehidin naaşını Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, babası Fazlı, kardeşi Resul Taşkın, yakınları ile askeri ve mülki erkan karşıladı.



Şehidin babası Fazlı ve kardeşi Resul Taşkın, gözyaşlarına hakim olamadı. Güçlükle ayakta durabilen baba Taşkın'ı Vali Şahin, koluna girerek teselli etmeye çalıştı.



Karşılamanın ardından naaşı, cenaze nakil aracıyla Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan babaevine getirilen şehit için helallik alındı.



Şehidin annesi Zehra ve kardeşi Resul Taşkın ile kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, Türk bayrağıyla örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Fenalık geçiren anne Zehra Taşkın'a 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Şehidin naaşı, ikindi vakti Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Göğceli Şehitliği'ne defnedilecek.



Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker şehit olmuştu.