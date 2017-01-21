Fırat Kalkanı Harekatı'nın 151. gününde El Bab, Bzagah ve Kabbasin'in güneyinde terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedefe yönelik hava harekatında barınma yeri olarak kullanılan 17 bina, bir havan ve bir zırhlı araç imha edildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.



Harekatın 151'inci gününde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekat devam ediyor.



Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana bin 875 kilometrekare alanı kapsayan 227 meskun mahalde kontrol sağlandı.



Terör örgütü DEAŞ'a ait 318 hedefe atış yapılarak teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Bzagah ve Kabbasin'in güneyinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedefe yönelik hava harekatında barınma yeri olarak kullanılan 17 bina, bir havan ve bir zırhlı araç imha edildi.



Gün içinde icra edilen harekat kapsamında 46 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken, 16 terörist yaralandı ve 2 silahlı araç kullanılamaz hale getirildi.



DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 30 el yapımı patlayıcı kontrollü infilak ettirildi.



Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 44 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.