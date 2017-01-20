Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.



Baba Adem Taşkın'a acı haber, çalıştığı Kızılot Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney ve Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Ramazan Ünal tarafından verildi.



Acı haberi alan anne Zehra Taşkın, fenalık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınan anne Taşkın, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Baba Taşkın ve 24 yaşındaki şehidin iki kardeşi, Sarıcalı Mahallesi Selvi Sokak'taki evlerine getirildi. Acı haberin duyulması üzerine şehidin baba ocağı ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



Bekar olan şehit Taşkın'ın 6 ay önce Tunceli 4. Komando Tugayında göreve başladığı öğrenildi.



Şehidin naaşı, yarın Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Göğceli Şehitliği'ne defnedilecek.



Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker şehit olmuştu.