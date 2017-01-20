Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can'ın (25) Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.



Şehidin Altınçağ Mahallesi'ndeki evine giden Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk ve beraberindekiler, anne Meryem ve baba Mehmet ile şehidin eşi Seda Can'a acı haberi verdi.



Haberi alan ve sinir krizi geçiren şehidin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Anne Meryem Can, "Gözümle görmeden inanmam." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu.



Tunceli Jandarma Komutanlığı'nda görevli Mete Can'ın, 2 ay önce geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a gittiği ve göreve gitmeden 2 ay önce evlendiğini öğrenildi.