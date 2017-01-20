Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında yaralanan 2 Suriyeli, Türkiye sınırına getirildi.
Buradan alınan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince sınırda yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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