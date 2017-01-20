Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep'e getirildi.
Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, helikopterle kente nakledildi.
Şehitlerin cenazeleri, daha sonra ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehitler için yarın kentte tören düzenlenmesi bekleniyor.
Fırat Kalkanı Harekatı
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep'e getirildi.
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep'e getirildi.
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