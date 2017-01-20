GAZİANTEP/ Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında yaralanan askerler Gaziantep ve Kilis'e getirildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında yaralanan 9 askerden 2'si askeri helikopterle Gaziantep'e sevk edildi.
Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan askerler, tedavi altına alındı.
Bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 7 asker de Çobanbey sınır hattında bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı
GAZİANTEP/ Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında yaralanan askerler Gaziantep ve Kilis'e getirildi.
GAZİANTEP/ Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında yaralanan askerler Gaziantep ve Kilis'e getirildi.
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