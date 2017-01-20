Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 224 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.



Harekatın 150'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyah meskun mahallinde kontrol sağlandı.



Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 205 hedef vuruldu. DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığınca El Bab, Bzagah, Kabbasin'in güneyi ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 19 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu, barınma yeri olarak kullanılan 13 bina ve bir araç imha edildi.



Koalisyondan Tadif ve Bzagah'a hava harekatı



Koalisyon hava unsurlarınca düzenlenen 4 hava harekatında, muhalif unsurlara destek sağlayan TSK unsurlarının Tadif ve Bzagah'ta tespit ettiği DEAŞ hedefleri, sağlanan koordinasyon sonucu vuruldu.



Harekatlar kapsamında 23 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.



Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, 49 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Harekatın başından bugüne 3 bin 14 el yapımı patlayıcı, 43 mayın imha edildi.