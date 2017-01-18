Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli bir başarı sağladığını belirterek, "Kısa bir süre sonra El Bab'ta tamamen kontrolün sağlanacağına inanıyorum." dedi.



AA muhabirine konuşan Karakuş, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD ile mücadele için TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde etkin ve kararlı bir şekilde operasyonlara devam ettiğini söyledi.



Kısa bir süre sonra El Bab'ta tamamen kontrolün sağlanacağına inandığını vurgulayan Karakuş, sivillerin operasyonlarda zarar görmemesi için TSK'nın oldukça hassas davrandığının altını çizerek, şöyle devam etti:



"TSK'nın El Bab'ta yaptığı hareket çok iyi gelişmektedir. Özellikle dikkat edilen husus şudur: En ufak şekilde sivil halka zarar verilmemesi için azami şekilde hedefler seçilmektedir. Bu hedeflere değişik şekillerde müdahale edilmekte ve sivil halka hiçbir şekilde zarar verilmemektedir. TSK, ÖSO ile birlikte sivil halka hiçbir şekilde zarar vermeden ilerlemektedir."



El Bab'ta operasyonların bütün yoğunluğuyla devam ettiğini, önemli başarıların elde edildiğini vurgulayan Karakuş, "Kısa bir zaman sonra ben El Bab'ın düşeceğine inanıyorum." dedi.



Karakuş, Fırat Kalkanı Harekatı'nın El Bab'tan sonra Münbiç ve Rakka'ya yöneleceğini söyledi.



Emekli Korgeneral Karakuş, "ABD, PYD'yi kullanarak Irak ve Suriye'de bizi kuşatmaya çalıştı. Akdeniz ve Ege'de de Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni kullanarak bizi kuşatmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.