Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 147'nci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 116 hedef ateş altına alındı, 20 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.



Harekatın 147'nci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 106 hedef tank, top, Fırtına obüsü, çok namlulu roketatarlarla vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca El Bab'daki terör örgütüne ait 10 hedefe harekat düzenlendi. Hava harekatıyla keskin nişancı mevzileri ile havan imalathanesi imha edildi. Gün içerisinde havadan ve karadan yapılan harekatlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi.



Harekatın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 2 bin 941 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.