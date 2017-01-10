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Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı'ında DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 9 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı'ında DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 9 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Halep'e bağlı El-Bab ilçesi kırsalında, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 9 ÖSO mensubu Çobanbey sınır hattına getirildi.

112 Acil Servis ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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