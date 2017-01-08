Türk Silahı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ üyesi 32 terörist etkisiz hale getirildi, 330 hedef ateş altına alındı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.



Harekatın 138. gününde muhalif unsurların El Bab'ı kontrol altına almaya yönelik düzenlediği harekat yoğun ateş desteğiyle devam etti.



Terör örgütü DEAŞ'a ait 292 hedef Fırtına obüsü, havan, çok namlulu roketatarla ateş altına alındı, aralarında savunma mevzileri, komuta kontrol tesislerinin de bulunduğu bazı binalar kullanılmaz hale getirildi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu 35 hedefin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'a ait 2 top ve 1 tank imha edildi.



Gün içindeki çatışmalarda DEAŞ üyesi 32 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce tuzaklanan 23 el yapımı patlayıcı imha edildi. Böylece harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen patlayıcı sayısı 2 bin 817 oldu.