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ÖSO'nun hazırlıkları

Suriyelilerin araçları ile daha güvenli bölgelere göç etmesi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DAEŞ'in elindeki El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişi devam ediyor. Operasyon sırasında Suriyeliler eşyalarını araçlara yükleyerek daha güvenli bölgelere göç etti.