GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
ÖSO'nun hazırlıkları
Suriyelilerin araçları ile daha güvenli bölgelere göç etmesi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DAEŞ'in elindeki El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişi devam ediyor. Operasyon sırasında Suriyeliler eşyalarını araçlara yükleyerek daha güvenli bölgelere göç etti.
Fırat Kalkanı Harekatı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : ÖSO'nun hazırlıkları Suriyelilerin araçları ile daha güvenli bölgelere göç etmesi Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DAEŞ'in elindeki El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişi...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads