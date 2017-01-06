Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan (33), Gaziantep'te tedavi edildiği hastanede şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, 21 Aralık'taki saldırıda ağır yaralanarak Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Erdoğan, yaşamını yitirdi.



Oğlunun şehadet haberini hastanede alan baba Şükrü Erdoğan, kendisinin de emekli asker olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Devletimizin, milletimizin kıyamete kadar daim olmasını istiyorum. Bu uğurda şehit verilmesi gerekiyorsa verilecektir. Ben de emekli bir askerim. Allah oğlumun ve diğer şehitlerin şehadetini yüce katında kabul buyursun. Mekanı cennet olsun. Bizden şehitlerimize selam götürsün. Peygamberlerimize selam götürsün. Bu topraklar şehit kanıyla sulanmış mübarek topraklardır. Allah ordumuza, milletimize, bütün güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Hepimizin başı sağolsun. Ben de bir askerim. Metanetli davranıyorum."



Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, memleketi Amasya'ya gönderilecek.