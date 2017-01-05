Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen harekat kapsamında terör örgütü DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar ateş altına alınırken, biri sözde DEAŞ emiri 38 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.



Harekatın 135. gününde muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekat kapsamında, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar ateş altına alındı.



74 hedefin imha edildiği harekatta biri DEAŞ emiri olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirildi.



Öte yandan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, El Bab, Bzagah, Tadif, Kabr al Mukri, Suflaniyah ve Zammar'da bulunan DEAŞ'a ait 28 hedefe hava harekatı düzenledi.



Örgüte ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların imha edildiği harekatta 18 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü mensuplarından temizlenen yerlerde patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 48 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.



Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 741 el yapımı patlayıcı ile 43 mayın etkisiz hale getirildi.