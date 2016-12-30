Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.



Elbistan'a bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Yeter Güzel'e, oğlunun şehadet haberi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz ve Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Hasan Ayhan tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi.



Haberi duyan akraba ve komşular, eve gelerek şehidin annesi Yeter ve dedesi Hasan Güzel'i teselli etmeye çalıştı.



Fenalaşan şehidin annesi Güzel, evdeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bir yıllık asker olan evli ve bir çocuk babası şehit Güzel'in, babasını 10 yıl önce kaybettiği, 5 kız ve 7 erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.



Şehit Ayhan Güzel'in (26) cenazesinin, Tepebaşı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de ikindi vakti kılınacak namazın ardından Tepebaşı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.