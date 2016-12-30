Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 8 asker, tedavi için Türkiye'ye getirildi.



Fırat Kalkanı Harekatı sırasında yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bu arada, durumu ağır olan bir askerin ise sınır hattında yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildiği öğrenildi.



Kilis'te tedavi altına alınan yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.