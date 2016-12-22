Askeri kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğu" iddiasını yalanladı.



Askeri kaynaklar, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na destek veren TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti.



Yetkililer, bu ve benzeri sosyal medya yalanlarına itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.