Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Halep'e bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan 4 Suriyeli, Türkiye sınırına getirildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince sınırda yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Suriyelilerden biri hastanedeki müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.
Fırat Kalkanı Harekatı
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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