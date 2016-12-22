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Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Halep'e bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan 4 Suriyeli, Türkiye sınırına getirildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince sınırda yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Suriyelilerden biri hastanedeki müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

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