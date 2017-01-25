Fırat Kalkanı Harekatı - 5 Yaralı Asker Tedavi Altına Alındı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan ve bir askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 5 asker Kilis ve Gaziantep'te tedavi altına alındı.



El Bab'ın Kabr El Mukri bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada yaralanan 5 asker, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınarak Kilis'e getirildi. Yaralılardan 4'ü Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Diğer yaralı ise helikopterle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.