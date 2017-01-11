Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Harekat kapsamında Halep'e bağlı El-Bab İlçesi kırsalında, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 4 ÖSO mensubu Çobanbey sınır hattına getirildi.
112 Acil Servis ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı - 4 Yaralı Öso Mensubu Tedavi Için Türkiye'ye Getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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