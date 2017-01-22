Fırat Kalkanı Harekatı - 165 Deaş Terör Örgütü Hedefi Vuruldu, 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

- El-Bab'ta bombalı aracın imhası SURİYE - Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı - 165 Deaş Terör Örgütü Hedefi Vuruldu, 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

- El-Bab'ta bombalı aracın imhası SURİYE - Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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