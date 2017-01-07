Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 15 mensubu, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Harekat kapsamında Halep'e bağlı Çobanbey ilçesi kırsalında, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan ÖSO üyeleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
112 Acil Servis ekiplerince buradan alınan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı - 15 Öso Mensubu, Tedavi Için Türkiye'ye Getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 15 mensubu, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 15 mensubu, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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