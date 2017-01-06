Fırat Kalkanı Harekatının 136'ncı gününde El Bab bölgesine takviyeler sürüyor.
Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği Kilis'in Elbeyli ilçesinden Suriye'nin El Bab bölgesine iş makineleri ile askeri araç ve malzeme takviyesi devam ediyor. Elbeyli ilçesi ve sınır hattında askeri hareketlilik sürerken, El Bab bölgesine iş makineleri, askeri araçlar, zırhlı araçlar ve askeri malzemeler sevk ediliyor. - KİLİS
Fırat Kalkanı Harekatı 136'ncı Gününde
Fırat Kalkanı Harekatının 136’ncı gününde El Bab bölgesine takviyeler sürüyor.
Fırat Kalkanı Harekatının 136'ncı gününde El Bab bölgesine takviyeler sürüyor.
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