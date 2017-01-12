Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 12 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Halep'e bağlı El Bab ilçesi kırsalında, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 12 ÖSO mensubu Çobanbey sınır hattına getirildi.
112 Acil Servis ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı - 12 Öso Mensubu Tedavi Için Türkiye'ye Getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 12 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 12 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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