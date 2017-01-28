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Fırat Kalkanı Bilançosu: 2477 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Fırat Kalkanı Bilançosu: 2477 Terörist Etk...
14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Fırat Kalkanı Bilançosu: 2477 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
28 Ocak 2017 Cumartesi 11:07
Fırat Kalkanı Harekatında bugüne kadar 2 bin 156 DEAŞ ve 321 PKK/PYD mensubu etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı Harekatında bugüne kadar 2 bin 156 DEAŞ ve 321 PKK/PYD mensubu etkisiz hale getirildi.
Kaynak:
Dunya.com
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