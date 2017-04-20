Fırat Aydınus'un G.saray -F.bahçe Derbi Karnesi
Fırat Aydınus kariyeri boyunca Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 8 derbi yönetti.
Fırat Aydınus'un bu hafta yöneteceği karşılaşma 9.derbisi olacak. Daha önce oynanan maçlarda 3 kez Fenerbahçe, 2 kez Galatasaray kazanırken 3 maç berabere bitti. En son geçen sezonun 9.haftasında Kadıköy'de oynanan maçı Fırat Aydınus yönetmiş ve maç 1-1 berabere bitmişti.
Dört kırmızı kart göstermişti
Fırat Aydınus 2008-09 sezonunda Ali Sami Yen stadında oynanan derbiyi yönetmiş ve dört kırmızı kart göstermişti. Galatasaray'dan Arda Turan ve Emre Aşık ile Fenerbahçe'den Semih Şentürk ve Diego Lugano kırmızı kart görmüştü. Fırat Aydınus bu maç dahil toplamda Galatasaray'a 3 kez, Fenerbahçe'ye 4 kez kırmızı kart göstermişti.
Galatasaray aleyhine iki dakikada iki penaltı kararı vermişti
Fırat Aydınus bu sezon Süper Lig'de 18 maç yönetti. Aydınus bu maçlarda 7 kez penaltı kararı verirken, 4 kez kırmızı kart gösterdi. Fırat Aydınus, Galatasaray'ın bu sezon sahasında 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçında aleyhine iki dakikada iki penaltı kararı vermişti.