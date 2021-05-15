Fırat Aydınus hakemliği bırakıyor mu?

Fırat Aydınus hakemliği bırakıyor mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sğper Lig'in son haftasında şampiyonun belli olacağı maçta Fırat Aydınus Beşiktaş Göztepe maçını yönetiyor.

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Sivas-Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Fırat Aydınus'un hakemlik kariyerinin 25 gün sonra noktalanacağını duyurdu. Kurallar gereği hakemler en fazla 47 yaşına kadar görev yapabiliyor, 47 yaşındaki Aydınus'un da bu sezon hakemlik kariyeri son bulacak. Bilindiği gibi eski hakem Bülent Yıldırım da yakın dönemde yaşını doldurduğu için emekli olmuştu.

FIRAT AYDINUS HAKEMLİĞİ BIRAKIYOR MU?

Süper Lig'de en çok görev yapan hakemlerden olan Fırat Aydınus, sezon sonunda emekli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem talimatına göre Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Fırat Aydınus sezon sonunda emekli olacak.

Fırat Aydınus son maçına şampiyonun belli olacağı Beşiktaş Göztepe maçında çıkıyor.

İlk bilgiyi veren Deniz Çoban, "Fırat Aydınus'un kariyerinde 25 günü kaldı" dedi. Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım ve Fırat Aydınus'un uzun yıllar 'Demirbaş hakemler' olarak gösterilen Süper Lig'de, elit hakemlerden sadece Cüneyt Çakır kaldı. Hatırlanacağı gibi yakın dönemde Bülent Yıldırım'ın da yaş gereği hakemlik kariyeri noktalanmıştı.