Firari savcı böyle yakalandı



İSTANBUL - MİT tırlarını Hatay'da durduran firari savcı Yaşar Kavalcıoğlu'nun Harem Otogar'ında yakalanma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

MİT tırlarını Hatay'da durduran dönemin Kırkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu, dün İstanbul Harem Otogarı'nda polis tarafından yakalanmıştı. Hakkında "Devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme", "siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan idare etme" gibi suçlardan 7 ayrı arama kaydı bulunduğu öğrenilen firari savcı, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Firari savcının Harem Otogar'ında yakalanma anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde otobüsten inen savcı, aracın arkasına doğru ilerliyor. Firari savcının yanına giden polisler, kimlik soruyor ve gözaltına alınıyor.