Firari Mahkum Polis Operasyonu ile Yakalandı

TOKAT'ta 3 ay önce izinli çıktığı açık cezaevinei dönmeyince firari olarak aranan cinayet hükümlüsü 27 yaşındaki Deniz Yeşil, Niksar İlçesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı.



Niksar İlçesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak 9 yıl hapis cezasına çaptırılan, Deniz Yeşil, Tokat Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 5 yıl yattıktan sonra açık cezaevine nakil edildi. Açık cezaevinden izin alarak Niksar İlçesi'ne ailesinin yanına giden Yeşil, izin süresi bittiğinde cezaevine dönmeyerek firar etti. Cezaevine dönmeyen Yeşil hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hükümlünün, Niksar ilçesinde bir arkadaşının evinde saklandığı bilgisini alan Tokat İl Emniyet Müdürlülüğü ekipleri operasyon düzenleyerek Deniz Yeşil'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yeşil, cezaevine gönderildi. - Tokat