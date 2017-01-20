Firari Mahkum Alanya'da Teslim Oldu

Muğla E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 5 gün önce firar eden mahkum, Antalya'nın Alanya ilçesinde polise teslim oldu.



İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tutuklanarak, Muğla E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu gönderilen M.M., 5 gün önce firar etti. Daha sonra Alanya'da yakınlarının yanına gelen M.M., firar ettiğinden dolayı pişmanlık duydu. Bunun üzerine yakınlarıyla beraber Alanya Adliyesi'ne gelen M. M., teslim oldu. Mahkum M. M. savcılık talimatı ile tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA