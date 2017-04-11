Firari Generaller Ankara'da Yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın bugün Ankara'da yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın bugün Ankara'da yakalandığını bildirdi.
(İHA)
sponsored ads