Firari Generaller Ankara'da Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın bugün Ankara'da yakalandığını bildirdi.

Firari Generaller Ankara'da Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın bugün Ankara'da yakalandığını bildirdi.

(İHA)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Ersin Yıldırım, Malatya, Ankara, Ceza, Ordu
sponsored ads