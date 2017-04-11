Firari Generaller Ankara'da Yakalandı

MALATYA'da görülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkartılan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ve Tuğgeneral Ersin Yıldırım Ankara'da yakalandı.

Firari Generaller Ankara'da Yakalandı

MALATYA'da görülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkartılan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ve Tuğgeneral Ersin Yıldırım Ankara'da yakalandı. Her iki generalin de Malatya'ya götürüleceği belirtildi.

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