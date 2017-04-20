Firari FETÖ şüphelisi eski İstihbarat Daire Başkanı'nın evinden 'böcek' çıktı



ANKARA - FETÖ şüphelisi firari durumdaki eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar'ın evinde yapılan aramada 'böcek' tabir edilen dinleme cihazı ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı iken firar eden ve FETÖ/PDY örgüt üyeliği suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının çeşitli soruşturma dosyalarında adı şüpheli olarak geçen Coşgun Çakar'a ait, Sincan ilçesi Temelli beldesinde bulunan yarı metruk bir villada arama yapıldı. Aramada, zanlının görev yaptığı birimden yasadışı yollarla dışarı çıkarıldığı tahmin edilen; 'böcek' olarak adlandırılan dinleme cihazı, ses kayıt cihazları ve bu cihazlara ait malzemeler, kutu içerisinde vericisi bulunmayan alıcı, 28 adet farklı marka ve modellerde masa telefonu, içerisinde mini kaset bulunan çağrı kayıt cihazı ve SİM kart,hard diskler, flash bellekler, data banklar, çeşitli marka ve modellerde cep telefonları,ses almaya yarayan alıcı/verici özellikli el yapımı devre,video kasetleri, 19 adet teyp kaseti, fotoğraf makinaları, data kasetleri, disketler, film negatifleri, 2 Kutu MKE ibareli (100 adet) Tabanca fişeği,şifre bilgileri de bulunan 6 adet Fetullah Gülen ve 1 adet Proxımıty ibareli CD, 1 adet telesekreter kayıt cihazı,1 adet alt kısmı olmayan telsiz telefon, 1 adet el telsizi,kalem şeklinde USB, içeriği ve İMEİ numaraları detaylı kamera çekimleri ile tespit edilen çeşitli marka ve renkte toplam 76 adet cep telefonu, 1 adet poşet içerisinde haznesi boş şarjör, fax cihazı, dizüstü bilgisayar elde edildi.