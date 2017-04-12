Firari FETÖ'cü Masaj Salonu Baskınında Sahte Kimlikle Yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamına aranan firari öğretmen, İstanbul'daki masaj salonu baskınında sahte kimlikle yakalandı.
Firari öğretmen Selim Ş. E., Bakırköy Asayiş Büro'nun ruhsatsız masaj salonlarına yönelik baskınlarında yakalandı.
MASAJ SALONUNDA YAKALANDI
Bakırköy Asayiş Büro ekipleri, önceki gün bölgedeki ruhsatsız masaj salonlarına operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden Selim Ş. E.'nin İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla İstanbul Organize Şube tarafından aranan FETÖ'cü öğretmen olduğu belirlendi.
ÜZERİNDE SAHTE KİMLİK ÇIKTI
Polislere sahte kimlik ibraz eden FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Kaynak: Yeni Şafak)
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