Firari Emniyet Müdürü, Saklandığı Mahrem İmamının Evinde Yakalandı

AKSARAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce hakkında yakalama kararı bulunan firari 4'üncü sınıf emniyet müdürü Hüseyin Arıoğlu, saklandığı mahrem imamın evinde yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün 81 ilde örgütün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem imamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılanlardan 28'nin Aksaray'da olduğu bilgisi üzerine Aksaray Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. 28 kişiden 14'ünün daha önceki operasyonlarda tutuklandığı belirlendi. Diğer 14 kişiden 2'sinin de yine daha önceki operasyonlarda gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı saptandı. Bunun üzerine kalan 12 kişinin yakalanması için bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, diğer 9 kişinin de Aksaray'dan taşındığı belirlendi.



FİRARI EMNİYET MÜDÜRÜ KAÇMAK İSTEDİ



Polis, Ortaköy İlçesi'nde örgütün mahrem imamı olduğu ileri sürülen Ahmet Koçak'ın evine düzenlediği baskında, başka bir sürprizle karşılaştı. Koçak'ın bulunmadığı evde arama yapıldığı sırada bir kişi evin arka penceresinden atlayıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis, kaçan kişiyi yakalamak için peşinden koştu. Kısa süren kovalamacanın ardından kaçan şüpheli yakalandı. Yapılan üst aramasında üzerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı B.K. adında sürücü belgesi çıktı. Yakalanan şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi ve sürücü belgesi üzerinde yapılan araştırmada, ehliyetin sahte olduğu belirlendi.



Şüphelinin ise Karaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken FETÖ/PDY soruşturma kapsamında ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan firari eski 4'üncü sınıf emniyet müdürü Hüseyin Arıoğlu olduğu saptandı. Arıoğlu gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



- Aksaray