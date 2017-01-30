Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla Türkoğlu Açık Cezaevi'nde yatarken firar eden 50 yaşındaki Kadir Dağ, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.



Kadir Dağ, iddiaya göre 2008'de tartıştığı Muhammet O.'yu tabancayla öldürdü, babası İbrahim O.'yu da yaraladı. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulan Kadir Dağ, yargılandığı mahkeme tarafından da 23 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dağ, kapalı cezaevinde cezasını çekerken nakledildiği Türkoğlu Açık Cezaevi'nden geçen yıl firar etti.



Kadir Dağ'ın yakalanması için ülke genelinde hakkında arama kararı çıkartıldı. Çalışmalar devam ederken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firarinin Kanuni Mahallesi'nde bir evde saklandığı ve Antalya'ya kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonunda Kadir Dağ'ın kaldığı evi saptayan polis, düzenlediği operasyonla firariyi yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Dağ, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aksu Kapalı Cezaevi'ne konuldu.



- Kahramanmaraş