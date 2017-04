Fipresci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde

Festival bu yıl, ilk kez 20. yılına özel olarak Ankara programının yanı sıra 20 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle sinemaseverlere merhaba diyecek. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin

1925'te Paris'te kurulan FIPRESCI, dünyanın her yerinden profesyonel film eleştirmenleri ve sinema yazarlarının oluşturduğu, 46 üye ülke tarafından temsil edilen bir meslek örgütü. Uruguay'dan İsveç'e, Slovakya'dan Japonya'ya, Hindistan'dan Mısır'a kadar pek çok ülkede temsil edilen FIPRESCI'nin Türkiye'deki temsilcisi ise SİYAD (Sinema Yazarları Derneği). 2014 yılından bu yana FIPRESCI dönem başkanlığını, tarihinde ilk kez bir kadın sinema yazarı Alin Taşçıyan yürütüy

8 ÜLKE FIPRESCI İÇİN YARIŞACAK

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için 2003'ten beri jüri oluşturan FIPRESCI, her yıl festival programının "Her Biri Ayrı Renk" başlıklı bölümünde gösterilen filmleri değerlendirerek içlerinden birine FIPRESCI Ödülü veriyor. 20. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri kapsamında bu yıl; Bartosz Zurawiecki, Renata Habets ve Sevin Okyay tarafından değerlendirilecek filmlerden biri, büyük ödülü festivalin 23 Mayıs akşamı Ankara Devlet Opera ve Bale sahnesinde gerçekleştirilecek kapanış töreninde alacak. Bu yıl yarışma bölümünde Portekiz, Hırvatistan, Makedonya, İspanya, Slovakya, Brezilya, Fransa ve Türkiye'den 8 film yer alıyor.

2003'dan bu yana Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde FIPRESCI Ödülü alan filmler; "Şanslı Bir Gün" (A Lucky Day), "Bir Deve için Daha Kolay" (It is Easier for a Camel), "Kız Almak" (To Take a Wife), "Küçük Kudüs" (The Little Jerusalem), "İncir Ağacı" (Faces of a Fig Tree), "Utanç" (Buddha Collapsed out of Shame), "Trans" (Transe), "Yuva" (Home), "Zefir" (Zephyr), "Ivan'ın Kadını" (Ivan's Woman), Montrö Kraliçesi (Queen of Montreuil), Köpeğim Killer (My Dog Killer), İsrail Usülü Boşanma (Gett), Gelecek Günler (Things To Come)