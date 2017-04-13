Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Fintech Yatırımları 29 Milyon Dolar Oldu
Ara
BİST 90.518 %-0,48
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Fintech Yatırımları 29 Milyon Dolar Oldu

'Türkiye FinTech Ekosistemi' raporuna göre FinTech yatırımlarının miktarı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 175 büyüyerek 29 milyon dolara ulaştı.

Fintech Yatırımları 29 Milyon Dolar Oldu

'Türkiye FinTech Ekosistemi' raporuna göre FinTech yatırımlarının miktarı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 175 büyüyerek 29 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye