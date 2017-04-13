Fintech Yatırımları 29 Milyon Dolar Oldu
'Türkiye FinTech Ekosistemi' raporuna göre FinTech yatırımlarının miktarı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 175 büyüyerek 29 milyon dolara ulaştı.
'Türkiye FinTech Ekosistemi' raporuna göre FinTech yatırımlarının miktarı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 175 büyüyerek 29 milyon dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
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