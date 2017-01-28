Fintech, Fraud Chargeback ve Bilişim Hukuku

Bu program, fintech veya e-ticaret alanında girişim yapmak isteyenlerin kartlı ödeme sistemleri konusunda genel kavramları öğrenmesi, fraud ve chargeback konusunda genel bir fikre sahip olması, aynı zamanda e-ticaret ve bilişim hukuğu konusunda temel bilgilere ulaşması için hazırlanmıştır.



İÇERİK



Kartlı Ödeme Sistemleri:



Kartlı Ödeme Sistemine Giriş, Genel Kavramlar



Fraud:



Fraud Nedir, Kart Sahtekarlığı Çesitleri,Fraud Kontrol Noktaları,Kart Sahtekarlıkları Trendleri,



Chargeback:



Chargeback Nedir,Chargeback Prosedürü,Chargeback İtiraz Tipleri,



Bilişim E-Ticaret Hukuku:



E-ticaret ve Bilişim Hukuku,Bilişim Suçları ve özellikle Dijital Dünyada Dolandırıcılık,Türkiye'de eticaret ile ilgili resmi kurumlar ve yetkileri,Türkiye'de e-ticareti ilgilendiren temel kanuni düzenlemeler,Tüketici Hukuku; 6502 Sayılı Yeni Tüketici Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği;Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı, Marka ve Telif Hakları



KİMLER KATILABİLİR



Programa, fintech ve e-ticaret konusunda girişim yapmayı düşünenler ve yeni mezun olup bu alanlarda uzmanlaşmayı hedefleyenler katılabilir. Bu konulara meraklı ve kendisini bu yönde geliştirmek isteyen herkeste katılım sağlabilir.



TARİH



28 Ocak 2017 Cumartesi 14: 00 - 17: 00



ADRES



Üsküdar Fikir Sanat Merkezi Barbaros Mah. Veysi Paşa Sok. No: 14 Üsküdar, İstanbul Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için; • Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minübüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek, • Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 5 dakika yürüyerek, • Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz.



Not: Etkinlik ücretsizdir, adresinden kayıt yaptırmak zorunludur.