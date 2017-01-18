Finliler Finike'yi Keşfetti

Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde yaşayan Finlandiyalılar, Finike Belediye Başkanı Sarıoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Ziyarete, Alanya Finlileri Derneği Başkanı Heimo Haloonen, Aksu Finliler Derneği Başkanı Erk Ki Krogerus da katıldı.



Başkan Sarıoğlu'nu ziyaret etmeden önce Finike'yi gezdiklerini ve hayran olduklarını söyleyen Alanya Finlileri Derneği Başkanı Heimo Haloonen, "Finike hakkında ilk izlenimimiz çok iyi oldu. Sakin ve huzurlu bir şehir, özellikle yediğimiz balığa hayran kaldık. Alanya'da 6 binden fazla Finlandiyalı yaşıyor. Biz Finlandiyalılar olarak Finike'ye yerleşmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.



Finike'de Finlandiyalıların her zaman hoş karşılanacağını ifade eden Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu da Finike'nin sessiz ve sakin bir şehir olduğunu, özellikle de doğal güzelliklerinin yaşanılabilir bir şehir olarak Finike'yi öne çıkardığını söyledi.



Başkan Sarıoğlu, "Bizler de buradaki huzuru korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimizde Finlandiyalı kardeşlerimize ev sahipliği yapmak bizleri onurlandıracaktır." dedi.



Ziyaret sonunda Başkan Sarıoğlu, Finlandiyalı misafirlerine ziyaretlerinin anısına paket verdi.