Finlandiyalı Hasta Türk Doktorlarını Tercih Etti

ÜLKESİ Finlandiya'da, 7 yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle geçmeyen ağrıları oluşan 51 yaşındaki Anne Maria Palomaki, "Türk doktorlarına güveniyorum" diyerek Antalya'da tedavi edildi.



Finlandiya ve Alanya'da yaşayan emekli Anne Maria Palomaki'nin, ülkesinde 7 yıl önce geçirdiği kaza sonrasında siyatik sinirlerinde hasar oluştu. Bu nedenle geçmeyen şiddetli ağrıları olan Palomaki, Alanya'daki arkadaşlarından Algoloji uzmanı Doç. Dr. Mert Akbaş'ın adını duydu. Antalya'daki Özel Olimpos Hastanesi'ne başvuran Finlandiyalı kadına, Spinal Kort Stimilasyon ameliyatı olması gerektiği, bu ameliyatın Türkiye'de ya da Finlandiya'da yapılabileceği bildirildi. Finlandiyalı hasta hiç düşünmeden, "Ben Türk doktorlarına güveniyorum, ameliyatımın sizin tarafınızdan yapılmasını istiyorum" dedi.



Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Mert Akbaş tarafından bir hafta önce gerçekleştirilen operasyonda Finlandiyalı hastanın omurgasına ağrı pili takıldı. Daha önce şiddetli ve ara vermeden devam eden ağrılarla yaşamak zorunda kaldığını belirten Finlandiyalı kadın, ağrılardan kurtulduğunu ve artık rahat uyuyabildiğini söyledi. Anne Maria Palomaki, "Antalya'da sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Türk doktorlarına güveniyorum"



dedi.



SİYATİK SİNİR HASARLANMASI



Finlandiyalı hastanın hastanelerine başvurduğunda ayakta durmakta zorlandığını, tekerlekli sandalye ile geldiğini anlatan Doç. Dr. Akbaş, "Hastamızın yıllar önce geçirdiği kaza sonrasında siyatik sinirlerinde hasar oluşmuş. Bu nedenle geçmeyen ağrıları vardı. Omurgasına ağrı pili taktık. Hastamız aynı gün ağrılarından kurtuldu" diye konuştu.



- Antalya