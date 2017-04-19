Finlandiya Dıs¸is¸leri Bakanı Timo Soini Tunus'ta
Finlandiya Dıs¸is¸leri Bakanı Timo Soini, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.
Finlandiya Dıs¸is¸leri Bakanı Timo Soini, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İki bakan daha sonra iki ülke arasında iş birliği sağlanacak alanlarda protokol anlaşmaları imzalandı. İkili imza treninin ardından basın açıklaması yaptı.
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