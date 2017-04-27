Finike'ye Yeni Piknik ve Mesire Alanı Kazandırılıyor

Finike Belediyesi tarafından Hasyurt Mahallesi'nde yeni bir piknik ve mesire alanı yapımına başlandı.



Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, belediye tarafından Hasyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden piknik ve mesire alanında incelemelerde bulundu. Piknik alanındaki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Başkan Sarıoğlu, yapılan çalışmayla ilçeye yeni bir piknik ve mesire alanı kazandıracaklarını söyledi.



Yaklaşık bin 200 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda vatandaşların rahat kullanımları için gereken her detayın düşünüldüğünü belirten Sarıoğlu, "Sahil piknik alanında çatılı ve çatısız piknik masaları, mangal üniteleri, ahşap çocuk oyun grupları, 60 araçlık otopark, bay ve bayan soyunma kabinleri ve tuvaletler bulunacak. Ayrıca 6 bin metrekare çimlendirilmiş alan ile vatandaşların yeşil alan ve yürüyüş ihtiyaçları karşılanacak." dedi.



Yürütülen çalışmaları yaklaşık bir aya kadar tamamlayarak piknik alanını vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını kaydeden Sarıoğlu, yürütülen çalışmaların tamamının Finike Belediyesinin kendi imkanlarıyla yapıldığını bildirdi.