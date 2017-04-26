Finike'ye Yeni Bir Piknik Alanı

Antalya'nın Finike ilçesi Hasyurt Mahallesindeki piknik alanı yeniden düzenleniyor.



Finike Belediye tarafından Hasyurt Mahallesinde yeniden düzenlemesi yapılan Sahil Piknik Alanı'ndaki çalışmalar da sona yaklaşıldı. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu da çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Yaklaşık bin 200 metrekarelik alana yayılan Sahil Piknik Alanı'nda çatılı ve çatısız piknik masaları, mangal üniteleri, ahşap çocuk oyun grupları, 60 araçlık otopark, bay ve bayan soyunma kabinleri ve tuvaletler bulunacak. Sahil Piknik Alanı içerisindeki yaklaşık 6 bin metrekarelik çimlendirilmiş alan ile vatandaşların yeşil alan ve yürüyüş ihtiyaçları karşılanacak" şeklinde konuştu. - ANTALYA